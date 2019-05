Condividi | Giuseppe Marceddu 10:08 Lettera del cooordinatore turritano di Campo Progressista, Giuseppe Marceddu contro l´azione di esporre il lenzuolo antiSalvini del sindaco 5 Stelle Sean Wheeler e del candidato alle Europee, Donato Forcillo Lettera Progressista contro il lenzuolo dell´ipocrisia



PORTO TORRES - Come componenti di Campo Progressista Porto Torres ci eravamo ripromessi di concentrarci solo lui progetti per la città ed evitare inutili commenti sull'inesistente azione amministrativa del governo pentastellato cittadino. Ma davanti al gesto ipocrita del sindaco Wheeler, che in compagnia dell'ex assessore al bilancio Forcillo mostra pubblicamente un lenzuolo anti Salvini, non possiamo e non dobbiamo soprassedere.



Quella fotografia, apparsa sui social, provoca disgusto. Disgusto perché è un gesto che arriva da un Sindaco che appartiene al movimento politico che ha votato a favore del primo decreto sicurezza (quello che ha sbattuto in strada migliaia di immigrati privandoli di ogni sorta di sostegno), un sindaco che, a differenza dei suoi colleghi più illustri (Appendino e Raggi) ha bocciato con la sua truppa in Consiglio un documento, proposto dalla minoranza, che chiedeva la sospensione degli effetti di quello stesso decreto.



Disgusto perché con questi precedenti il suo gesto appare come uno scimmiottamento meschino e volgare della protesta vera e spontanea di migliaia di italiani avversi alla politica intollerante del governo GialloVerde. Giallo-verde non leghista. Perchè "Ong taxi del mare" è un espressione del vice-premier Di Maio.



“Elezioni per Roma il prima possibile. Prima che la città venga sommersa dai topi, dalla spazzatura e dai clandestini” sono frasi di Beppe Grillo; "sulla Sea Watch c'è una bandiera olandese che sventola e siccome mi pare che gli olandesi non abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti" sono parole del ministro Toninelli. Se all'americano sprovveduto questi particolari fossero sfuggiti è bene ricordarglieli.



