12:34 Mamatita con gli studenti all´Asfodelo Guidati dall’artista Ruben Mureddu, da alcune settimane i giovanissimi studenti progettano la realizzazione di un grande murale lungo le pareti perimetrali e il tetto della scuola. Un modo per completare artisticamente, e col coinvolgimento dei ragazzi, la riqualificazione in corso. Nell’idea dei promotori, l’iniziativa potrebbe replicarsi anche in altre scuole. Il graffito sarà realizzato a inizio settembre e si vedrà dall’alto