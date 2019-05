Condividi | S.O. 20:57 Coordinerà i lavori Aldo Lino. L´appuntamento è per lunedì pomeriggio, nelle aule del Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Sassari, sui Bastioni Pigafetta Ponte Morandi, giornata-studio ad Alghero



ALGHERO - Poche opere di architettura hanno l’onore di essere universalmente note con il nome del progettista (la tour Eiffel, la mole antonelliana, la basilica palladiana), a dimostrazione di quanto il ponte Morandi fosse e sia riconosciuto a livello internazionale tra le grandi opere dell’ingegno umano e del suo artefice. Il crollo del ponte e le polemiche seguite hanno trascinato nel fango il nome di un maestro dell’architettura e dell’ingegneria italiane.



È arrivato il momento di rendere i grandi meriti e le ragionevoli responsabilità. Il Dipartimento di Architettura di Alghero, con il Dipartimento di Architettura di Cagliari e all’Università di Roma Tre, organizza un convegno di studio con Camillo Nuti, ordinario di tecnica delle costruzioni a Roma Tre, e il concorso di Luigi Fenu (Dicaar Cagliari), Emilio Turco e Gian Felice Giaccu (DAdu Alghero).



