Condividi | Red 22:09 Nel match disputato sul parquet del PalaCorbia, la compagine algherese ha battuto 5-3 la Dym Sport grazie alla tripletta di capitan Trentadue ed alle reti di Cano e Becca. Finalissima sabato contro l´Ussana Calcio a 5: Futsal Alghero in finale



ALGHERO - La Futsal Alghero vince ancora al Pala Corbia, batte 5-3 la Dym Sport e vola in finale dei play-off del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Il primo tempo si è chiuso sul 3-1 per i giallorossi grazie alla tripletta di capitan Trentadue.



Il gol ospite arriva in chiusura di tempo. Nella ripresa, Cano porta la Futsal sul 4-1, ma gli ospiti tornano in partita al 20’ e dieci minuti dopo si portano ad un solo gol di svantaggio.



Minuti di sofferenza, con i padroni di casa che perdono Trentadue per doppia ammonizione. Becca croce e delizia nel finale: prende il giallo che gli farà saltare la finale (era diffidato), poi fa esplodere il Pala Corbia con il definitivo 5-3. Tra una settimana, la finalissima contro l'Ussana.