Condividi | Red 9:19 Questa sera, è in programma la presentazione dei candidati della lista “Per Alghero con Mario Bruno”, la civica già presente con successo alle Elezioni comunali del 2014 Alghero: la lista del sindaco si presenta



ALGHERO – Oggi (lunedì), alle 19, è in programma la presentazione dei candidati della lista “Per Alghero con Mario Bruno”, la civica già presente con successo alle Elezioni comunali del 2014. Con i ventiquattro candidati per le Elezioni del 16 giugno ad Alghero, ci sarà il candidato alla carica di sindaco della coalizione di Centrosinistra Bruno. L'incontro con la stampa, aperto alla partecipazione dei cittadini, è programmato nella sede del Comitato elettorale di Via La Marmora 84.



Nella foto: Mario Bruno Commenti ALGHERO – Oggi (lunedì), alle 19, è in programma la presentazione dei candidati della lista “Per Alghero con Mario Bruno”, la civica già presente con successo alle Elezioni comunali del 2014. Con i ventiquattro candidati per le Elezioni del 16 giugno ad Alghero, ci sarà il candidato alla carica di sindaco della coalizione di Centrosinistra Bruno. L'incontro con la stampa, aperto alla partecipazione dei cittadini, è programmato nella sede del Comitato elettorale di Via La Marmora 84.Nella foto: Mario Bruno