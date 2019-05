Condividi | Red 11:26 Si è conclusa la 41esima edizione dello storico torneo di singolare a squadre del Tc Alghero. Il torneo che ha avuto un grande seguito come sempre, è durato circa due mesi e mezzo e che ha visto l´iscrizione di ottanta soci di tutti i livelli, suddivisi in otto squadre e dieci gruppi Torneo sociale Maria Pia: tutti i vincitori



ALGHERO - Si è conclusa la 41esima edizione dello storico torneo sociale di singolare a squadre del Tc Alghero. Il torneo che ha avuto un grande seguito come sempre, è durato circa due mesi e mezzo e, diretto dal giudice arbitro del club Giuseppe Calise, ha visto l'iscrizione di ottanta soci di tutti i livelli, suddivisi in otto squadre e dieci gruppi.



I gruppi sono stati vinti da Francesco Gallo (Gruppo1), Antonio Castigliego (2), Nicola Agostara (3), Massimo Morvillo (4), Marco Rispoli (5), Andrea Adamo (6), Fabrizio Ficorilli (7), Francesco Fiori (8), Alberto perini (9) e Martina Parsani (10). Premio Fair play 2019 a Salvatore Nieddu, del Gruppo6.



La classifica finale a squadre ha sancito il successo del Ctc country people tennis clan, che ha preceduto lo Stabilimento Delfino Alghero e la Tekno sistemi di Roberto Solitari. Quarto posto per l'Hotel Carlos V, davanti a Moscatelli assicurazioni, Passeggiando Calise calzature, La bottega di Tommy ed il Bar focacceria Il Milese.



