Europee: Lega, M5s, Dem: il voto ad Alghero

ALGHERO - Il Carroccio raccoglie quasi il 30% anche ad Alghero (è al 34% a livello nazionale), col Movimento 5 Stelle che, a differenza dal risultato italiano, sorpassa il Partito democratico, mentre Forza Italia continua il suo inesorabile crollo. E' questa la fotografia del voto per le Europee nella città di Alghero, dove si è recato alle urne appena il 41,38% degli elettori (nel 2014 era il 66,85%).



Sono in tutto 4539 i voti alla Lega di Matteo Salvini, pari al 29,97%. Seguono a breve distanza il Movimento 5 Stelle fermo al 25,80 (3909 voti) e il Partito democratico col 23% (3484). Dem che si confermano in salute e ritornano il secondo partito nazionale dopo la caduta del Governo.



Un misero 8% quello racimolato da Forza Italia che incassa dalle urne solo 1.321 voti dagli algheresi. 723 per Fratelli d'Italia, 341 per +Europa della Bonino, 248 all'Europa Verde, 248 ha votato La Sinistra e 87 il Partito Comunista, e via via tutti i simboli minori. Ultimo in lista Forza Nuova, che nelle 53 sezioni del Comune di Alghero prende 6 preferenze.