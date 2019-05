video Condividi | A.S. 11:44 Grinta, carattere e idee: ecco i Dem



Grinta, carattere e idee chiare per i Democratici di Alghero che presentano alla stampa la lista in corsa alle Comunali. Con loro l´ex presidente del Consiglio regionale e attuale consigliere, Gianfranco Ganau. Il segretario cittadino all´attacco su Conoci e Usai (Udc). Enrico Daga rilancia sul programma e il candidato sindaco, mario Bruno ringrazia il partito «ritornato finalmente centrale». Le immagini sul Quotidiano di Alghero.