Condividi | Red 17:04 Con due nutrite squadre, il sodalizio locale ha preso parte ad altrettanti appuntamenti rispettivamente a Villanova Monteleone e nella mezza maratona a Pula Intenso sabato per l’Alghero Marathon



ALGHERO - Intenso sabato di gare per l’Alghero Marathon che con due nutrite squadre ha preso parte ad altrettanti appuntamenti rispettivamente a Villanova Monteleone e nella mezza maratona a Pula. Nella terza edizione del “Corri per Villanova”, gara in salita organizzata dalla locale Sos Iddanoesos su un percorso di 9,3chilometri con partenza ed arrivo nel Santuario di Nostra Signora di Interrios a 2,5chilometri dal paese, si registra il secondo posto di Angelo Tiloca nella categoria Sm40, quinto assoluto.



Nella stessa categoria, si sono classificati settimi ed ottavi Marco Poddine ed Alessandro Piras. Nella Sm45, settima posizione finale per Giuseppe Baffo, che ha concluso i 9,3chilometri poco davanti a Lorenzo Caria, Salvatore Casu e Mauro Marras, tutti nei primi quindici. Antonio Spirito ha vinto la categoria Sm50 con 13esimo posto assoluto. Ai piedi del podio Giovanni Cherchi, quarto. Quarto posto anche per Antonio Cabras nella Sm55. Sempre in campo maschile, settima piazza per Rocco Iervolino e nona per Giulio Sanna tra gli Sm60. Terzo gradino del podio per Palmiro Concas negli Sm70. In campo femminile, terzo posto di Daniela Zedda tra le Sf50 e vittoria di Vanna Paccagnini, al rientro alle gare, tra le Sf65.



Pula ha ospitato la decima edizione della mezza maratona dei Fenici su un percorso pianeggiante ad anello di 7chiloemtri, da ripetersi tre volte, lungo le strade cittadine in direzione del sito archeologico di Nora e dell’antica chiesetta di Sant’Efisio, con successivo rientro nel centro storico ed arrivo in Piazza del Popolo. Terzo posto di Alessandro Morittu (1h20'48”) e 14esimo assoluto tra gli Sm45. Benissimo tra le donne i tempi di Paola Pala e Francesca Masala, seconda e terza nella Sf35, e per Daniela Perinu terza (1h32'25”) tra le Sf40 e quinta assoluta. Nonostante la pioggia, si registrano i nuovi primati personali per Paola Pala, Francesca Masala e Giacomo Carboni. In gara a Pula anche Raffaele Piras (23esimo nella Sm45), Guido Rimini (12esimo nella Sm55) e Renato Cattogno (14esimo nella Sm55).



A Santu Lussurgiu, Maximiliano Rattu ha preso parte al trail di Elighes Uttiosos. 20esimo posto finale in poco più di 3h per lui, al termine di una gara di 22chilometri contraddistinta dalla pioggia ininterrotta lungo un percorso tecnico e selettivo con varie pendenze. Infine, va ricordato come Vittorio Silanos, anch’egli tesserato Alghero Marathon, abbia portato a termine il cammino di Santiago di Compostela. Prossime tappe per i bluerunner algheresi la corsa del Lago a Villacidro di domenica 2 giugno e la Corri Ittiri di sabato 8. Commenti ALGHERO - Intenso sabato di gare per l’Alghero Marathon che con due nutrite squadre ha preso parte ad altrettanti appuntamenti rispettivamente a Villanova Monteleone e nella mezza maratona a Pula. Nella terza edizione del “Corri per Villanova”, gara in salita organizzata dalla locale Sos Iddanoesos su un percorso di 9,3chilometri con partenza ed arrivo nel Santuario di Nostra Signora di Interrios a 2,5chilometri dal paese, si registra il secondo posto di Angelo Tiloca nella categoria Sm40, quinto assoluto.Nella stessa categoria, si sono classificati settimi ed ottavi Marco Poddine ed Alessandro Piras. Nella Sm45, settima posizione finale per Giuseppe Baffo, che ha concluso i 9,3chilometri poco davanti a Lorenzo Caria, Salvatore Casu e Mauro Marras, tutti nei primi quindici. Antonio Spirito ha vinto la categoria Sm50 con 13esimo posto assoluto. Ai piedi del podio Giovanni Cherchi, quarto. Quarto posto anche per Antonio Cabras nella Sm55. Sempre in campo maschile, settima piazza per Rocco Iervolino e nona per Giulio Sanna tra gli Sm60. Terzo gradino del podio per Palmiro Concas negli Sm70. In campo femminile, terzo posto di Daniela Zedda tra le Sf50 e vittoria di Vanna Paccagnini, al rientro alle gare, tra le Sf65.Pula ha ospitato la decima edizione della mezza maratona dei Fenici su un percorso pianeggiante ad anello di 7chiloemtri, da ripetersi tre volte, lungo le strade cittadine in direzione del sito archeologico di Nora e dell’antica chiesetta di Sant’Efisio, con successivo rientro nel centro storico ed arrivo in Piazza del Popolo. Terzo posto di Alessandro Morittu (1h20'48”) e 14esimo assoluto tra gli Sm45. Benissimo tra le donne i tempi di Paola Pala e Francesca Masala, seconda e terza nella Sf35, e per Daniela Perinu terza (1h32'25”) tra le Sf40 e quinta assoluta. Nonostante la pioggia, si registrano i nuovi primati personali per Paola Pala, Francesca Masala e Giacomo Carboni. In gara a Pula anche Raffaele Piras (23esimo nella Sm45), Guido Rimini (12esimo nella Sm55) e Renato Cattogno (14esimo nella Sm55).A Santu Lussurgiu, Maximiliano Rattu ha preso parte al trail di Elighes Uttiosos. 20esimo posto finale in poco più di 3h per lui, al termine di una gara di 22chilometri contraddistinta dalla pioggia ininterrotta lungo un percorso tecnico e selettivo con varie pendenze. Infine, va ricordato come Vittorio Silanos, anch’egli tesserato Alghero Marathon, abbia portato a termine il cammino di Santiago di Compostela. Prossime tappe per i bluerunner algheresi la corsa del Lago a Villacidro di domenica 2 giugno e la Corri Ittiri di sabato 8.