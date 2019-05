Condividi | Red 18:07 Questa mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha partecipato all’inaugurazione della sede di Cagliari, recentemente oggetto di un importante lavoro di riadeguamento funzionale Inail: Solinas apre la sede regionale



CAGLIARI – Questa mattina (lunedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha partecipato all’inaugurazione della sede Inail di Cagliari, recentemente oggetto di un importante lavoro di riadeguamento funzionale.



«La giornata di oggi è particolarmente importante, perché l’ente restituisce al tessuto urbano un edificio di grande pregio e prestigio architettonico», ha dichiarato Solinas.



«Inoltre, si concretizza un esempio di leale collaborazione tra le istituzioni che hanno contribuito al raggiungimento in tempi limitati di questo risultato. Si apre, infine, una prospettiva di sviluppo per i servizi a cittadini e imprese sul tema della sicurezza del lavoro e della prevenzione», ha concluso il governatore dell'Isola.



