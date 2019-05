Condividi | Red 21:04 Sabato mattina, in occasione del primo Open day Cra, l´Avis Alghero, in collaborazione con Seriana 2000 e con il Centro trasfusionale di Alghero, organizzano una raccolta straordinaria di sangue Avis Alghero: giugno si apre con una raccolta sangue



ALGHERO - In occasione del primo Open day Cra, l'Avis Alghero, in collaborazione con Seriana 2000 e con il Centro trasfusionale di Alghero, organizzano una raccolta straordinaria di sangue. Sabato 1 giugno, dalle 8 alle 12, nel Centro residenziale anziani, in Via Spalato, a Fertilia, sarà presente un'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale pronti ad accogliere quanti vorranno donare il sangue.