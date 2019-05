Condividi | M.P. 21:28 La cruise Roma, operativa sulla Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, è stata allungata con l´inserimento di un troncone di 29 metri. Era già una delle navi più grandi al mondo per il trasporto di merci e passeggeri La eco Cruise Roma farà scalo a Porto Torres



PORTO TORRES - Più grande e più eco-sostenibile, riprende il mare la nuova cruise Roma del Gruppo Grimaldi. Il traghetto viene presentato a Barcellona dopo l'intervento di allungamento e restyling dello stabilimento Fincantieri di Palermo, un investimento da 40 milioni di euro, che lo rende la prima nave del mediterraneo a zero emissioni in porto. Un investimento della stessa entità è stato realizzato sulla nave gemella, la cruise Barcelona.



La cruise Roma, operativa sulla linea Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, è stata allungata con l'inserimento di un troncone di 29 metri. Era già uno dei traghetti più grandi mondo per il trasporto di merci e passeggeri, ora misura 254 metri e ha una stazza lorda di circa 63mila tonnellate. Può ospitare 3mila e 500 passeggeri, 271 automobili e 210 mezzi pesanti.



L'obiettivo di zero emissioni in porto è stato raggiunto da Grimaldi con un impianto di mega batterie a litio della capacita? di oltre 5 MWh per alimentare la nave durante le soste senza la necessita? di mettere in funzione i diesel-generatori. Per la riduzione dell'impatto ambientale e il risparmio energetico, sono stati inoltre installati quattro scrubber per la depurazione dei gas di scarico al fine di abbattere le emissioni di zolfo fino allo 0,1% in massa - superando di 5 volte i requisiti previsti dalla nuova normativa dell'IMO a partire dal 2020 - e di ridurre il particolato dell'80%.



