Lega Porto Torres: «soddisfatti, siamo il secondo partito»

PORTO TORRES - Cambia la mappa politica della città dopo il risultato del voto europeo. Con il 27,86 per cento il gruppo Lega Porto Torres alla luce dei risultati elettorali odierni, analizzando il voto in città, manifesta la propria soddisfazione e ringrazia gli elettori per il risultato raggiunto, che colloca la Lega Salvini al secondo posto a Porto Torres dopo il Movimento 5 Stelle, partito che taglia per primo il traguardo ma con un candidato locale che ha fatto da traino, pur mancando l'elezione al Parlamento europeo.



