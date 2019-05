Condividi | Red 15:06 Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di alternanza scuola-lavoro che ad Alghero ha coinvolto più di cinquanta studenti del Liceo Scientifico “E.Fermi” e il Comando di Polizia locale Gli studenti algheresi diventano vigili urbani



ALGHERO - Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di alternanza scuola-lavoro che ad Alghero ha coinvolto più di cinquanta studenti del Liceo Scientifico “E.Fermi” e il Comando di Polizia locale. Questa mattina (martedì), alla presenza del sindaco Mario Bruno, accompagnato da un responsabile del'Area Sicurezza e vigilanza, del dirigente scolastico Antonio Uda e delle professoresse referenti del progetto, i ragazzi hanno suggellato con un breve incontro l'importante esperienza maturata a stretto contatto con gli operatori di Polizia del Comune di Alghero.



“Insieme si può” è il titolo del progetto di educazione alla legalità e di solidarietà civile che ha interessato le classi terze e quarte, in stretta collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile. «Quello della Polizia locale è un ruolo delicato e fondamentale all'interno di una comunità, spesso ingrato, ma insostituibile, perché alla base dei rapporti di civile convivenza e rispetto delle regole», ha detto Bruno ai giovani studenti, soddisfatti del percorso intrapreso nelle trenta ore di servizio nel Comando di Via Mazzini.



Un programma articolato in due fasi quello portato avanti dagli studenti, incentrato sul ruolo e sulle funzioni degli agenti in ambito amministrativo ed ambientale. Il progetto, considerata la grande valenza didattica e l'alto valore civico, sarà rinnovato anche per il prossimo anno scolastico ed ampliato con altre interessanti iniziative.



