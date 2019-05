Condividi | Red 10:40 Venerdì sera ad Alghero, con tutti i candidati delle liste che sostengono la ricandidatura del sindaco uscente Mario Bruno, sul palco allestito tra Piazza Pino Piras e Largo San Francesco ci saranno i referenti dei partiti e della società civile Verso il voto: Bertas in concerto



ALGHERO - Dopo l'incontro pubblico dei giorni scorsi nel Chiostro di San Francesco, la Coalizione civica di Centrosinistra sarà in piazza con il candidato primo cittadino di Alghero Mario Bruno, Venerdì 31 maggio, dalle 19, con tutti i candidati delle liste che sostengono la ricandidatura del sindaco uscente, sul palco allestito tra Piazza Pino Piras e Largo San Francesco ci saranno i referenti dei partiti e della società civile.



Con loro, i Bertas, la longeva formazione popolare di Sardegna che a suon di musica allieterà la serata. «A noi algheresi non piace lasciare le cose a metà, vogliamo farle bene, fino in fondo», dichiara Bruno.



