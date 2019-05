Condividi | Red 18:18 Confronto sull´alta formazione e sull´organizzazione degli spazi culturali in città: Mariolino Andria, candidato sindaco di Sassari per la Coalizione di Centrodestra, ha incontrato la Direzione dell´Accademia di Belle arti “Mario Sironi” Elezioni: Andria in Accademia



SASSARI - L’utilizzo degli spazi culturali a Sassari, la gestione e lo sviluppo dell’ExMà e del Mas.Edu, oltre al futuro dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica in città, sono alcuni degli argomenti toccati dal candidato sindaco di Sassari per la Coalizione di Centrodestra Mariolino Andria, con il direttore dell’Accademia di Belle arti “Mario Sironi” Antonio Bisaccia ed il vicario Daniele Dore, nel corso di una visita nella struttura di Via Duca degli Abruzzi. All’ExMà, programmato per diventare un centro di eccellenza della cultura e della formazione artistica, nonostante gli interventi di riqualificazione siano iniziati nel 2009 e si siano già spesi oltre 6milioni di finanziamenti pubblici, i lavori non sono mai stati conclusi. Proprio l’Accademia Sironi, che in base ad una convenzione siglata con l’Università ed il Comune di Sassari gestirà il complesso, ha presentato al Miur un importante progetto per completare le opere e dare finalmente vita al futuro campus delle arti e dello spettacolo.



Anche per il Mas.Edu, nell’eterna attesa di potersi fregiare ufficialmente dei galloni di Museo, l’Accademia sta elaborando strategie per rimediare agli errori della ristrutturazione andata avanti a singhiozzo per circa vent'anni, fino al 2011, e poter organizzare finalmente un vero museo. Attualmente, l’Accademia utilizza una parte del piano terra dell’ex saponificio di Via Pascoli, dove ha trovato sede Centro ArtLab, costola sassarese del Centro risorse e innovazione per i mestieri d’arte della Sardegna. Inoltre, le sale sono utilizzate per esposizioni artistiche temporanee. «È necessaria una visione di insieme e una pianificazione a lungo termine per la gestione di strutture importanti come queste, e di tutto il sistema dell’offerta culturale, cinematografica e artistica di Sassari», spiega Andria che, nel caso venisse eletto, si è offerto di mettersi a disposizione dell’Accademia come “manovale artistico”.



«L’Accademia Sironi è già e deve essere sempre di più, un punto di forza di questa visione. Già oggi offre agli studenti e agli artisti locali l’opportunità di affinare i loro talenti e di formarsi. Serve valorizzare questa risorsa affinché l’Accademia sia messa nelle condizioni di offrire in maniera più incisiva agli artisti sardi l’opportunità di esprimersi e di trovare un’occupazione, senza essere costretti a emigrare. In quest’ottica, nel nostro programma di governo abbiamo previsto l’organizzazione permanente di uno spazio per le scuole artistiche come quella teatrale, della sceneggiatura e di tutte le discipline connesse, con una particolare attenzione alla tradizione del teatro in vernacolo sassarese», ha concluso il candidato sindaco del Centrodestra.



