«Holi color dance festival sarà il primo appuntamento», annuncia il candidato sindaco di Alghero per la Coalizione di Centrodestra, che vuole puntare sui grandi eventi Elezioni: Conoci promette l´Holy color



ALGHERO - «Programmazione e promozione anticipata dei grandi eventi, il primo dei quali sarà l’Holi color dance festival». Questa la dichiarazione di Mario Conoci, candidato a sindaco di Alghero per la Coalizione di Centrodestra.



«La ricetta sarà la stessa di quando ricoprivo la carica di vicesindaco e di assessore al Turismo del Comune di Alghero. Calendario degli eventi fissato con largo anticipo – annuncia il candidato sindaco - e promozione a tappetto con coinvolgimento di tutti gli operatori del comparto turistico e della stampa specialistica. L’obbiettivo sarà quello di realizzare un palinsesto ricco di eventi di qualità nel periodo estivo ma, soprattutto, capace di essere attrattivo nei periodi di spalla».



«Cominceremo con l’Holi color. Un grande evento già ospitato ad Alghero, che ha riscosso un gradissimo successo non solo tra i più giovani, ma anche tra chi ha qualche anno in più. Spazzeremo via con luce, colori, allegria e creatività quella cappa di grigiore che per sei lunghi anni ha avvolto Alghero, riportando la Riviera del corallo a ricoprire un ruolo di primo piano nel panorama turistico italiano ed internazionale», conclude Conoci.



