Tavoli d´ascolto coi Consorzi industriali

CAGLIARI - Ha preso avvio questa mattina il “tavolo d'ascolto” organizzato dall’assessorato regionale dell’industria e rivolto ai consorzi industriali. «Obiettivo dell'iniziativa – come ha precisato nel corso dell’incontro l’assessore Anita Pili - è quello di "ascoltare" a vari livelli, gli attori dello sviluppo industriale per individuare azioni d'intervento mirate che consentano al territorio regionale di ritornare ad essere attrattore di investimenti imprenditoriali».



All’appuntamento, primo di una serie di altri incontri che la Pili ha programmato in assessorato e sul territorio, hanno partecipato i presidenti e i direttori dei Consorzi industriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Nei prossimi giorni si svolgeranno i tavoli destinati agli altri consorzi e alle ZIR.



A conclusione della riunione sono state calendarizzate le visite dell'assessore sui territori consortili degli organismi presenti oggi al vertice. Agli incontri saranno invitati i sindaci delle aree interessate, le imprese insediate e le associazioni di categoria.