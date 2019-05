Antonello Peru per MayorAlghero

video 27/5/2019 MayorAlghero, Lelle Simula in cattedra Prima regola: Mai parlar male degli amministratori. «Da parte mia un grande grazie». Quarant´anni nel commercio, Lelle Simula si ributta in politica. Per venti anni tesserato del Partito Repubblicano, dopo uno stop oggi ri-indossa la casacca di un partito per contribuire alla crescita della città. «Ho avuto dei maestri eccezionali e con la fine della Prima Repubblica ho perso l´amore per la politica, seppur partecipe e interessato per la categoria». Le sue parole