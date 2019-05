Condividi | Red 23:26 «Con la Sicilia è una sfida impari», ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais, dopo i risultati dell´ultima tornata elettorale, che non porterà nessun candidato sardo nel Parlamento Europeo Europee: «La legge elettorale va cambiata»



CAGLIARI - «La Sardegna resta fuori dall’Europarlamento, a meno di una rinuncia di un eletto candidato in più collegi, a causa di una legge elettorale che deve essere assolutamente cambiata». Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime rammarico per la mancata elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo.



«Ancora una volta – afferma Pais – la Sardegna resta senza eurodeputati. Il Collegio unico Sardegna–Sicilia ci penalizza, a causa della differenza demografica tra le due regioni. Urge cambiare questa legge elettorale che per la Sardegna è una sfida impari e che troppo spesso non consente al nostro popolo di avere voce in Europa», ha concluso il presidente.



Nella foto: Michele Pais Commenti CAGLIARI - «La Sardegna resta fuori dall’Europarlamento, a meno di una rinuncia di un eletto candidato in più collegi, a causa di una legge elettorale che deve essere assolutamente cambiata». Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime rammarico per la mancata elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo.«Ancora una volta – afferma Pais – la Sardegna resta senza eurodeputati. Il Collegio unico Sardegna–Sicilia ci penalizza, a causa della differenza demografica tra le due regioni. Urge cambiare questa legge elettorale che per la Sardegna è una sfida impari e che troppo spesso non consente al nostro popolo di avere voce in Europa», ha concluso il presidente.Nella foto: Michele Pais