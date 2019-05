Condividi | M.P. 14:33 L’iniziativa è in programma sabato 1 e domenica 2 giugno alle ore 21 presso l’Istituto Paglietti di via Bernini. Lo spettacolo “24 rintocchi a mezzanotte”, è liberamente tratto dall’Otello di Shakespeare Otello in scena al liceo Paglietti



PORTO TORRES - Saggio del Laboratorio teatrale sul palco dell’Auditorium del liceo scientifico. L’iniziativa è in programma sabato 1 e domenica 2 giugno alle ore 21 presso l’Istituto Paglietti di via Bernini. Lo spettacolo “24 rintocchi a mezzanotte”, è liberamente tratto dall’Otello di Shakespeare.



Protagonisti del laboratorio condotto dal regista Stefano Chessa saranno gli attori: Alessandra Sannino, Anna Lucia Olmeo, Daniela Falchi, Daniela Manunta, Daniela Sechi, Dolores Trudu, Donatella Campoli, Elena Fratus, Elga Mangone, Emanuela Pala, Gianna Falchi, Gianna Piredda, Giovanna Fogarizzu, Giovanni Caravello, Giuseppe Cinquerrui, Immacolata Magnano, Paolo Scarpa, Rita Deroma, Salvatore Depalmas, Salvatore Faedda, Tiziana Gai e Zelinda Nali. «La tragedia di Otello tocca ognuno di noi, - spiega il regista - rappresenta il modo in cui il dubbio si può insinuare nelle nostre menti e far emergere un lato oscuro che non vorremmo mai conoscere, portandoci a dubitare persino di noi stessi. Ma è anche la tragedia che più di tutte parla di amore, inteso nella forma più alta, più assoluta».



Il saggio presenta un lavoro corale al centro del quale ci sono quattro personaggi principali: Otello, Iago, Desdemona ed Emilia. Nel gioco scenico, questi personaggi vengono moltiplicati e ciò che prende forma non è solo la parola ma anche le linee dei loro corpi che, muovendosi sulla scena, costruiscono un linguaggio simbolico e corale appunto. Il tutto viene amplificato da una cassa di risonanza dei pensieri e delle coscienze, realizzata in scena da un coro di sei personaggi non bene identificati. Ed è in questo punto che, nel saggio, la tragedia di Shakespeare si avvicina, con rispetto, alla tradizionale tragedia greca.