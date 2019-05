Condividi | Red 14:43 In programma domani mattina, nella Sala conferenze de Lo Quarter, in Largo San Francesco, l´iniziativa organizzata dall’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente Ad Alghero il progetto Maregot



ALGHERO – E' in programma domani, giovedì 30 maggio, alle 9, nella Sala conferenze Lo Quarter, in Largo San Francesco, ad Alghero, il secondo incontro territoriale sulla gestione e tutela delle coste, all'interno del Progetto Maregot, intitolato “Gestione e tutela delle coste”. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, nell’ambito del progetto “Management dei rischi derivanti dall’erosione costiera e azioni di governance transfrontaliera”, Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020, per promuovere l’approfondimento e la discussione sui temi della prevenzione e gestione del rischio di erosione costiera.



