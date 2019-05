Condividi | Red 19:12 «Simbolo di spiritualità e testimonianza della grande fede del popolo sardo», spiega il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, nella sua stanza al sesto piano del Palazzo di Via Roma Un crocifisso nella stanza del presidente



CAGLIARI - Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha voluto nella sua stanza, al sesto piano del Palazzo di Via Roma, a Cagliari, un crocifisso. «Esporre il simbolo della spiritualità – ha spiegato Pais - è anche un omaggio alla grande storica devozione del popolo sardo. Il crocifisso è l’emblema della fede, ma anche della civiltà, della cultura cristiana e dell’unione tra i popoli».



