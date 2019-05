Condividi | M.P. 21:03 il sindaco Sean Wheeler è assente per motivi istituzionali, era in trasferta a Roma presso i ministeri, mentre per la giunta nessuno ha fornito giustificazioni di sorta. Assente sindaco Wheeler e giunta: rinviato il consiglio



PORTO TORRES - Sei punti all’ordine del giorno, argomenti a sufficienza quanto basta per impegnare il consiglio comunale in una lunga seduta fiume per affrontare le varie mozioni, interpellanze e approvazione di nuove convenzioni. Invece manca il padrone di casa e la sua stessa squadra: il sindaco Sean Wheeler è assente per motivi istituzionali, era in trasferta a Roma presso i ministeri, mentre per la giunta nessuno ha fornito giustificazioni di sorta.



Per la discussione di certi punti la presenza del primo cittadino, per alcuni consiglieri proponenti, era considerata fondamentale. Il presidente del consiglio, Gavino Bigella dopo attenta osservazione sull'aula semivuota ha chiesto una conferenza capigruppo prima di decidere il rinvio dell'assemblea civica a domani, giovedì 30 maggio. Sul tavolo dell'esecutivo solo la presenza del vicesindaco Marcello Zirulia che ha allargato le braccia di fronte alle poltrone vuote e all'assemblea civica. La conferenza capigruppo ha riunito maggioranza e opposizione per la decisione finale sul rinvio della seduta.