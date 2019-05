video Condividi | Red 12:14 Fa discutere e sorridere la nuova troviaa del candidato di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo, che ad Alghero ha scelto il camion-vela per pubblicizzare la sua candidatura. Ecco il video che non mancherà di fare il giro del web Camion-vela per Di Nolfo



ALGHERO - In un’epoca in cui la fanno da padrone tutti i mezzi possibili per pubblicizzare i numerosi candidati in corsa nella competizione politica per il rinnovo del Consiglio comunale, c’è chi, con fantasia ed inventiva, riesce a far discutere e sorridere. Il Quotidiano di Alghero propone ai propri lettori il video che non mancherà di fare il giro del web.



Si tratta del “camion-vela” di Valdo Di Nolfo, candidato per la lista Sinistra in Comune dopo cinque anni di pausa dalla politica. Niente a che vedere con i più ingombranti e massicci camion gommati che da settimane percorrono (non sempre) le strade cittadine con i faccioni e slogan dei candidati.



In questo caso, il mezzo è decisamente più leggero ed ecologico. Poco inquinante e soprattutto non occupa parcheggi e spazi pubblici. Si tratta di un camion-giocattolo griffato, ma da qualche giorno si può vedere in angoli strategici della città.