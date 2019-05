Condividi | Red 13:19 Sabato, si è svolta la 47esima edizione della “100km.del Passatore”, ultramaratona valida quest´anno per il Campionato italiano. Frai i 2965 atleti al via, anche il forte runner dell´Atletica Porto Torres, algherese d´adozione Atletica: Marco Spina al Passatore



ALGHERO – Sabato, si è svolta la 47esima edizione della “100km. del Passatore”, ultramaratona valida quest'anno per il Campionato italiano. Con partenza alle 15 da Piazza del Duomo,a Firenze, ed arrivo nel centro storico di Faenza, attraversando una parte degli Appennini (dove si raggiunge la quota di 1.436metri) , fra i 2965 atleti anche Marco Spina dell'Atletica Porto Torres.



Il forte runner, algherese di adozione, ha portato a termine la gara regina della 100chilometri. in 8h40'36”, classificandosi 24esimo assoluto e primo della sua categoria (la Senior Master 55), laureandosi Campione italiano della specialità. Un grandissimo risultato, un obiettivo voluto e raggiunto grazie non solo ad un'intensa e perfetta preparazione atletica, ma anche ad una notevole forza mentale che una gara di questo genere richiede.



