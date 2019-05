video Condividi | S.O. 13:20 Collegamento dalla Riviera del Corallo sull´aeroporto di Madrid-Barajas, base operativa della compagnia aerea spagnola che per la prima volta decolla dallo scalo del nord sardegna. al microfono Fabio Gallo (Sogeaal) e Renato Scaffidi (Air Europa) Air Europa, debutto in Sogeaal

Si parte dall´Alghero-Madrid



ALGHERO - Debutto ad Alghero per Air Europa. Questa mattina (giovedì), alla presenza del direttore amministrativo e sviluppo business della società di gestione dell'aeroporto di Alghero, Fabio Gallo, la presentazione ufficiale della nuova rotta tra la Sardegna e la Spagna. In aerostazione il general manager Air Europa per l'Italia, Renato Scaffidi.



La compagnia aerea spagnola fa parte di uno dei più grandi tour operator spagnoli "Globalia", e si occupa di voli turistici tra la Svezia, le Baleari e le Canarie e di voli di linea tra la Spagna e numerose destinazioni in Europa, Nordafrica, Nord America, Centro America e Sud America. Dal mese di giugno nel network ci sarà anche la rotta tra l'aeroporto del nord ovest della Sardegna e Madrid.



Il collegamento per ora resterà attivo soltanto durante il periodo estivo e i voli verranno operati con Boeing 737-800 da 185 posti. Il volo sarà operato dal 27 giugno all'8 settembre 2019, con una frequenza di 2 voli settimanali: Giovedì e domenica (partenze da Madrid alle ore 17,10 e da Alghero alle 19,50).