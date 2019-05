Condividi | Red 16:37 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel settore agricolo con sede nel Medio Campidano Sanluri: evasione da 600mila euro



SANLURI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società operante nel settore agricolo con sede nel Medio Campidano. L’azione dei finanzieri è scaturita dallo sviluppo di una segnalazione pervenuta a livello centrale dalla componente specialistica del Corpo, in quanto una persona verificata, tenuta alla presentazione annuale della dichiarazione ai fini Iva, figurava invece tra chi non avevano adempiuto questo obbligo.



Le informazioni ricevute sono state quindi oggetto di approfondimento e sviluppo, acquisendo ulteriori dati scaturenti dall’attività di controllo economico del territorio, da sopralluoghi e dall’analisi delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. L’attività ispettiva, condotta per verificare il corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti, ha permesso di constatare che il contribuente, nonostante avesse correttamente istituito la contabilità della propria attività commerciale, per due annualità (2015 e 2016), aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco, qualificandosi, quindi, quale evasore totale.



