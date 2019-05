Condividi | Red 19:18 Sabato sera, al PalaSan Nicola, è in programma la finale play-off del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 contro il San Sebastiano Ussana. La società giallorossa ha organizzato un pullman gratuito per i tifosi Futsal Alghero: il sogno C1 passa per Oristano



ALGHERO - La Futsal Alghero sta vivendo un vero e proprio sogno. Dopo aver battuto South West sport e Dym sport, ora si gioca la promozione in serie C1 nella finalissima play-off del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 contro il San Sebastiano Ussana. L’appuntamento è per sabato 1 giugno, alle 17, al PalaSan Nicola di Oristano.



I giallorossi sono approdati in finale grazie alla vittoria ottenuta sabato scorso al Pala Corbia contro la Dym Sport per 5-3. Unica nota stonata, l’assenza di due dei giocatori più importanti della squadra allenata da Fabio Cossu. Infatti, sia il capitano Alessio Trentadue, sia Alessio Becca (oltre settanta gol in due) non potranno giocare per squalifica. Ciò non toglie che gli algheresi proveranno a giocarsela sino in fondo.



