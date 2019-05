Condividi | Red 13:21 Nella seduta di ieri, la Giunta regionale, su proposta del presidente Christian Solinas, ha deciso di rinunciare al ricorso contro il decreto del Governo nazionale presentato alla Corte costituzionale dal precedente Esecutivo regionale Decreto sicurezza: la Regione ritira il ricorso



CAGLIARI – Nella seduta di ieri (giovedì), la Giunta regionale, su proposta del presidente Christian Solinas, ha deciso di rinunciare al ricorso contro il “Decreto sicurezza” del Governo presentato alla Corte costituzionale dal precedente Esecutivo regionale. Secondo la Giunta, «non sussiste l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l'ambito materiale di riferimento non rientra nella competenza legislativa della Regione e non pregiudica le prerogative regionali, o comunque non appare più di interesse».



