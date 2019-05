Condividi | Red 14:04 Nei giorni scorsi, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno denunciato in stato di libertà una 32enne nomade che sabato, all’esterno della Cattedrale di Santa Maria, ha sfilato dal polso di una turista francese un bracciale d’oro Furto in Cattedrale: denuncia ad Alghero



ALGHERO - Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato di Alghero hanno denunciato in stato di libertà una 32enne nomade per furto con destrezza. Sabato, all’esterno della Cattedrale di Santa Maria, dopo essersi avvicinata ad un gruppo di turisti francesi con la scusa di chiedere l’elemosina, con un'azione fulminea la donna ha sfilato dal polso di una turista un bracciale d’oro, facendo poi perdere le proprie tracce tra la folla. Dopo la denuncia della turista, gli operatori del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, grazie alle informazioni acquisite, sono riusciti a risalire in pochi giorni all’identità della giovane donna, denunciandola all’Autorità giudiziaria. ALGHERO - Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato di Alghero hanno denunciato in stato di libertà una 32enne nomade per furto con destrezza. Sabato, all’esterno della Cattedrale di Santa Maria, dopo essersi avvicinata ad un gruppo di turisti francesi con la scusa di chiedere l’elemosina, con un'azione fulminea la donna ha sfilato dal polso di una turista un bracciale d’oro, facendo poi perdere le proprie tracce tra la folla. Dopo la denuncia della turista, gli operatori del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, grazie alle informazioni acquisite, sono riusciti a risalire in pochi giorni all’identità della giovane donna, denunciandola all’Autorità giudiziaria.