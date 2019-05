Condividi | Red 16:08 Si tratta di uno dei punti strategici del programma con cui la Coalizione civica di Centrosinistra, guidata dal primo cittadino uscente, Mario Bruno, si presenta alle lezioni per il rinnovo del Consiglio comunale «Alghero sempre più al Centro»



ALGHERO - «Proseguirà anche con la prossima Amministrazione comunale l'impegno per riavvicinare tutti gli uffici pubblici in centro, garantendo importanti risparmi per le casse pubbliche da reinvestire nel potenziamento dei servizi nelle periferie e nelle borgate, in linea con quanto avviato con successo negli ultimi anni». Si tratta di uno dei punti strategici del programma con cui la Coalizione civica di Centrosinistra, guidata dal primo cittadino uscente, Mario Bruno, si presenta alle lezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero.



«Ci siamo insieme riappropriati di spazi pubblici dismettendo i locali in affitto per servizi e uffici comunali, consentendo risparmi per circa 500mila euro l’anno. Anche il sindaco ha l’ufficio finalmente al centro della città: a Porta Terra. InfoAlghero, situato nella storica Casa del caffè, recuperato all’uso pubblico. In Piazza dei Mercati la nuova e rafforzata sede Inps nei locali concessi dal Comune» sottolinea il sindaco.



«Nel Palazzo Serra, in Piazza Civica, la sede dello sportello linguistico e dell’Institut d’Estudis Catalans, della Consulta per l’algherese e delle associazioni che promuovono e tutelano la nostra lingua. Per le associazioni che operano nel sociale e nella cultura, inoltre, nuovi bandi di assegnazione delle strutture comunali. Il Municipio di Via Columbano, con risorse già disponibili, sarà reso accessibile a tutti ripristinando l’originale ingresso da Piazza Civica», annuncia in conclusione Mario Bruno.



