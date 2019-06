Condividi | Red 9:14 Lunedì sera, nella Merenderia, in Viale I Maggio, verrà presentato il programma dell’estate 2019. Il progetto educativo ideato e promosso dall’associazione “Nuovi lidi”, rivolto a bambini dai tre ai dodici anni d´età, è giunto al sesto anno di attività e verrà portato avanti in collaborazione con l’associazione “Si fa così 2.0”, da lunedì 10 giugno a venerdì 6 settembre Ad Alghero, torna BollaBalena



ALGHERO - Lunedì 3 giugno, dalle 17, nella Merenderia, in Viale I Maggio (fronte Pineta Maria Pia), verrà presentato il programma dell’estate 2019 di BollaBalena, con tante sorprese per tutti. Il progetto educativo ideato e promosso dall’associazione “Nuovi lidi”, rivolto a bambini dai tre ai dodici anni d'età, è giunto al sesto anno di attività e verrà portato avanti in collaborazione con l’associazione “Si fa così 2.0”, nella struttura della Merenderia, da lunedì 10 giugno a venerdì 6 settembre.



Nella proposta educativa programmata dalle coordinatrici Giovanna Demartis (educatrice professionale) ed Alessandra Malatesta (animatrice), troveranano spazio tra gioco e divertimento, laboratori artistici a cura di Anna Maria Alfonso, laboratori di animazione alla lettura e creativi, musicali e di riciclo, attività motorie con basket, calcio, nuoto e gioco nuoto, il tutto affiancato da educatori qualificati e con pluriennale esperienza nel settore. Inoltre, la novità di quest’anno sarà lo yoga per bambini, una nuova attività che sta prendendo piede anche nelle scuole sarde, per insegnare ai più piccoli la concentrazione, il respiro consapevole, con risvolti educativi e di lotta al bullismo, il tutto adattato in chiave ludica.



BollaBalena, quindi, non è solo mare, ma un percorso che i bambini, guidati e sostenuti da personale altamente qualificato, potranno affrontare all'insegna di un'estate da ricordare. Per ulteriori informazioni, si possono contattare Alessandra (telefonando al 331/5848776), Giovanna (al 347/9264535) o andare sulla pagina Facebook dedicata al progetto.