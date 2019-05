Condividi | P.P. 17:10 Blitz a Capo Caccia: tagliati i cavi e tiranti che compongono la Via Ferrata del Cabirol, nell´ultimo periodo chiusa al pubblico a causa di problemi autorizzativi. Cabirol, ferrata spezzata: denuncia e rilancio



ALGHERO - «Sarà l'Avvocatura comunale a valutare ogni forma di tutela dell'Ente, anche a livello d'immagine, conseguente alla manomissione della Via Ferrata del Cabirol, ricadente in una zona attualmente interdetta dall'ordinanza sindacale». E' la posizione ufficiale di Porta Terra, consegnata alla stampa dall'ufficio stampa del comune di Alghero.



Ignoti, infatti, nonostante il divieto vigente, avrebbero raggiunto e danneggiato «una risorsa turistica importante per il territorio, per la quale l'Amministrazione comunale sta facendo di tutto per sanare problematiche autorizzative che attualmente interessano una decina di enti competenti a vario titolo». Dopo numerose riunioni ed incontri tecnici, attualmente si sta predisponendo l'acquisizione dell'area di proprietà dell'Agenzia del Demanio ma in consegna alla Marina Militare, da parte del Comune di Alghero, per finalità turistiche istituzionali.



«Si tratta di un iter lungo e complesso, che coinvolge anche la Capitaneria di Porto, l'Aeronautica Militare e il Parco Regionale di Porto Conte, che una volta acquisito il bene, effettuate tutte le verifiche e conseguite le certificazioni ne curerà la sicurezza e ne garantirà la regolare fruibilità. In linea con quanto realizzato negli ultimi anni con numerosi beni ed immobili, sarà proprio il Parco a valorizzare un altro formidabile attrattore turistico che negli anni ha comunque garantito un'importante ricaduta di visitatori rispettosi dell'ambiente ed a caccia di scenari unici come quelli delle falesie di Capo Caccia e del territorio di Alghero».



Nella foto: un'immagine postata sui social da Corrando Conca Commenti ALGHERO - «Sarà l'Avvocatura comunale a valutare ogni forma di tutela dell'Ente, anche a livello d'immagine, conseguente alla manomissione della Via Ferrata del Cabirol, ricadente in una zona attualmente interdetta dall'ordinanza sindacale». E' la posizione ufficiale di Porta Terra, consegnata alla stampa dall'ufficio stampa del comune di Alghero.Ignoti, infatti, nonostante il divieto vigente, avrebbero raggiunto e danneggiato «una risorsa turistica importante per il territorio, per la quale l'Amministrazione comunale sta facendo di tutto per sanare problematiche autorizzative che attualmente interessano una decina di enti competenti a vario titolo». Dopo numerose riunioni ed incontri tecnici, attualmente si sta predisponendo l'acquisizione dell'area di proprietà dell'Agenzia del Demanio ma in consegna alla Marina Militare, da parte del Comune di Alghero, per finalità turistiche istituzionali.«Si tratta di un iter lungo e complesso, che coinvolge anche la Capitaneria di Porto, l'Aeronautica Militare e il Parco Regionale di Porto Conte, che una volta acquisito il bene, effettuate tutte le verifiche e conseguite le certificazioni ne curerà la sicurezza e ne garantirà la regolare fruibilità. In linea con quanto realizzato negli ultimi anni con numerosi beni ed immobili, sarà proprio il Parco a valorizzare un altro formidabile attrattore turistico che negli anni ha comunque garantito un'importante ricaduta di visitatori rispettosi dell'ambiente ed a caccia di scenari unici come quelli delle falesie di Capo Caccia e del territorio di Alghero».Nella foto: un'immagine postata suida Corrando Conca