«Riportiamo anziani nel vecchio Cra»

ALGHERO - «Riportare i nostri anziani presso l’originaria sede del Cra di Viale della Resistenza, ampliandone anche le funzioni con migliori servizi per i suoi ospiti, costituisce una priorità», dichiara il candidato sindaco della Coalizione di Centrodestra Mario Conoci, che interviene sulla vicenda degli anziani, dopo aver visitato questa mattina (venerdì) l’ex Ostello della gioventù di Alghero. «Sono convinto che sia l’unica soluzione in grado di tutelare la salute ed il benessere dei nostri anziani. Una delle ragioni della scelta di cui mi farò interprete è che l’immobile che ospitava il Centro residenziale per anziani di Alghero, ancora di proprietà della Regione, è gravato da un vincolo di uso civico».



«Ciò significa che il Comune di Alghero deve decidere di restituirlo alla sua funzione storica originaria. Ed è ciò che faremo. Senza trascurare che lo stato di abbandono nel quale attualmente versa ne ha peggiorato notevolmente le condizioni, anche a causa dell'azione incontrollata dei vandali le cui ultime incursioni risalgono appena a qualche giorno fa. Mi preme a questo proposito evidenziare – prosegue Conoci - che appare quantomeno fantasiosa l’ipotesi paventata da qualcuno di concedere alla Regione l’area che ospitava fino al luglio 2018 il Centro residenziale anziani di Alghero, allo scopo di consentire l’abbattimento della struttura la realizzazione di un altro edificio con altre funzioni. Così come risulta essere impossibile rimuovere il vincolo di uso civico gravante su quell'area con l’approvazione del Puc per finalità sconosciute. Il vincolo di uso civico, infatti, può esser rimosso solo a seguito di un intesa Stato-Regione preceduta dall'avvio di una specifica procedura amministrativa da parte della Regione Sardegna, che non è mai stata attivata».



«Il recupero dell’immobile di Viale della Resistenza è, pertanto, l’unica strada percorribile. Ce lo impone la nostra coscienza. Ce lo chiedono i nostri anziani – sottolinea il candidato sindaco - costretti a subire le quotidiane condizioni di disagio di chi vive in una struttura, un Ostello della Gioventù, progettata e realizzata per ospitare giovani, destinata, invece, ad ospitare anziani i quali, evidentemente, hanno esigenze diametralmente opposte. Ce lo chiedono le loro famiglie, costrette ad assistere impotenti al “calvario” dei propri cari. Ospiti in un immobile che ha ancora una destinazione d’uso turistico-ricettiva anziché socio-assistenziale. Ce lo impone, infine, il rispetto verso uno dei più grandi intellettuali algheresi, l'architetto Simon Mossa, che lo progettò lasciando in eredità alla nostra città un importante segno del suo ingegno architettonico. Per queste ragioni, il recupero dell’immobile di Viale della Resistenza sarà la priorità alla quale la mia Amministrazione lavorerà da subito allo scopo di restituire ai nostri anziani ed alle loro famiglie la serenità che meritano», conclude Mario Conoci.



Nella foto: un momento del sopralluogo