Alessio Grazietti nuovo presidente Iffsc

CAGLIARI - L’Italian flight safety committee, l’associazione italiana che opera nell’ambito della sicurezza del volo e della qualità, di cui fanno parte tutte le componenti dell’industria aeronautica nazionale (istituzioni dell’aviazione civile e militare, società di gestione del traffico aereo, compagnie aeree, operatori ala rotante, società di gestione aeroportuale, operatori di droni, società di manutenzione e costruttori aeronautici), si è riunita giovedì, nell’aeroporto di Roma-Fiumicino, per la 98esima assemblea dei soci. All’inizio dell’incontro è stato eletto come presidente Alessio Grazietti, succedendo al comandante Italo Oddone, al termine del suo mandato.



«Desidero ringraziare l’Assemblea per la fiducia accordatami e il comandante Oddone per il grande contributo dato alla crescita dell’Ifsc durante la sua presidenza. L’obiettivo che mi pongo, in questo mandato, è di continuare a diffondere una giusta cultura della sicurezza nella comunità aeronautica italiana, dedicando la massima attenzione alla ricerca e all’innovazione per accrescere le safety performance del settore». Con questo messaggio, ha preso la parola il neopresidente, direttore generale ed accountable manager della Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari–Elmas.



Grazietti è laureato in Ingegneria urbanistica–trasporti conseguita all'Università degli studi di Cagliari. In Sogaer ha ricoperto vari incarichi apicali e dirigenziali, quali direttore tecnico, post holder della progettazione e post holder terminal, safety manager e, dal 2009 al 2017, è stato amministratore delegato della società di Handling Sogaerdyn.



Durante la giornata, sono intervenuti, tra gli altri, Davide Martini (Easa), che ha presentato attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea in ambito cybersecurity, e Costantino Pandolfi (Enac), illustrando il sistema di gestione dei rischi nelle zone limitrofe agli aeroporti sviluppato dall'Autorità dell'aviazione civile italiana. L'incontro si è concluso con la presentazione delle statistiche si safety dell'International air transport association e con un innovativo sistema di analisi dei dati di sicurezza sviluppato dall'Enav e dall'Università di Roma La Sapienza.



