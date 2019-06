Condividi | Red 12:12 All´Università degli studi di Sassari la prima “International week for laboratory staff”, in programma da lunedì 3 a venerdì 7 giugno. Attesi in città ricercatori e tecnici da undici Paesi europei Uniss: International week a Sassari



SASSARI – Da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, all’Università degli studi di Sassari si terrà la prima “International week for laboratory staff”. È un’iniziativa rivolta a docenti, ricercatori e tecnici che lavorano ed insegnano negli atenei europei negli ambiti della biologia, medicina, farmacia, chimica e medicina veterinaria.



Organizzata nell’ambito del programma “Erasmus+ Staff mobility”, l’iniziativa comprende seminari e lezioni pratiche su diverse tecniche di laboratorio, oltre a visite a diversi laboratori dell’Università di Sassari. Di questi cinque giorni, le sessioni del lunedì, mercoledì e venerdì si terranno in diversi laboratori didattici del Dipartimento di Medicina veterinaria, in Via Vienna.



L'International week for laboratory staff a Sassari sarà un evento veramente internazionale ed ospiterà ventidue studiosi provenienti da undici Paesi europei: Inghilterra, Portogallo, Spagna, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia.