Plastica nei mari: Deiana a San Benedetto del Tronto



ALGHERO - «E’ stato un confronto proficuo, sono molto contenta di avere incontrato tutti gli operatori coinvolti nel progetto “Clean sea life”. Insieme, abbiamo analizzato i risultati e rilevato le criticità nell'ottica di una collaborazione che porti a un miglioramento del disegno di legge Salvamare». E’ quanto afferma con soddisfazione la deputata algherese Paola Deiana, al termine della riunione di ieri (venerdì), a San Benedetto del Tronto, con i referenti del progetto europeo di cui è capofila il Parco nazionale dell’Asinara. Dal 3 maggio, migliaia di subacquei, diportisti, pescatori, studenti e amanti del mare hanno partecipato all’iniziativa “A pesca di plastica”, dando il loro contributo per un mare più pulito.



Ogni settimana, è stata raccolta una tonnellata di rifiuti. «Durante l’incontro di ieri – sottolinea la parlamentare del Movimento 5 stelle - sono state fatte osservazioni molto costruttive per migliorare il provvedimento: saranno valutate attentamente, anche dal punto di vista legislativo». Al centro del progetto e del disegno di legge Salvamare, presentato dal ministro Sergio Costa e di cui Deiana è relatrice, i pescatori che raccolgono nelle loro reti una gran quantità di rifiuti.



La deputata, ringraziandoli per il contributo ha ricordato che “con il provvedimento, i pescatori potranno portare a terra la plastica finita accidentalmente nelle loro reti e lasciarla nelle isole ecologiche”. All’incontro di ieri, hanno preso parte il comandante della Capitaneria di Porto Mauro Colarossi, il capitano di Fregata Marco Marinelli, il sottotenente di Vascello Giorgia Cappellacci, il senatore del Movimento 5 stelle Giorgio Fede, Marco Brugiapaglia (Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale), il pentastellato Andrea Barbagli (Ufficio legislativo della Camera dei deputati) Marco Ballatore (Comune San Benedetto del Tronto), Simona Clò ed Eleonora De Sabata (MedSharks), l'amministratore delegato Picen ambiente Leonardo Collina, Simona Giovagnoni (Ansep Unitam) e Paolo Baldoni (Garbage service).



