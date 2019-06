Condividi | Red 19:18 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la seconda Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede operativa a Quartu Sant’ Elena, che non ha dichiarato, per gli anni d’imposta dal 2015 al 2017, ricavi per oltre 432.509euro Società edile evade il fisco per oltre 430mila euro



QUARTU SANT'ELENA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la seconda Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede operativa a Quartu Sant’ Elena, che non ha dichiarato, per gli anni d’imposta dal 2015 al 2017, ricavi per oltre 432.509euro. L'azienda è stata individuata dopo un'attività di intelligence, eseguita con il Nucleo Speciale entrate del Corpo, per individuare quei soggetti economici che presentavano delle discrasie tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi ed il volume di operazioni attive ricostruibili attraverso le banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi. La società, operante nel settore delle ristrutturazioni edilizie, è risultata aver eseguito numerosi lavori edili per i quali ha percepito i relativi pagamenti tramite bonifici finalizzati a consentire ai committenti privati le detrazioni fiscali previste.



