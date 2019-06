Condividi | Red 16:02 Questa mattina, uno scooter è entrato in collisione con un´autovettura nella rotonda che immette in Via Don Minzoni. Il ragazzo in sella al motociclo è finito a terra e, successivamente, accompagnato al Pronto soccorso dell´Ospedale Civile di Alghero Scontro auto-moto: giovane in ospedale



ALGHERO – Questa mattina, la rotonda che immette in Via Don Minzoni, proveniendo dalla Passeggiata Barcellona, è stata teatro di un incidente stradale. Uno scooter è entrato in collisione contro un'autovettura.



Il giovane in sella al motociclo è finito sull'asfalto. Pronto l'intervento dei Carabinieri dalla vicina Caserma, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito e hanno effettuato i rilievi del caso. L'ambulanza ha prontamente accompagnato il giovane nel Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero per i controlli e le prime cure.