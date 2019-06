Truffa on-line ad Ulassai: una denuncia

21:28 Riciclaggio: sanzioni a Cagliari I controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso ha ricevuto da due clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99euro per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti. Per l’agente finanziario ed i due clienti sono scattate sanzioni fino a 50.000euro a testa