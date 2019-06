Condividi | M.P. 18:11 Il 2 giugno il corso d´acqua, che sfocia nel golfo dell´Asinara nel Comune di Porto Torres, sarà il protagonista della quinta discesa ecologica, organizzata dal Lions club con il patrocinio del Comune di Porto Torres Discesa in canoa per dare voce al rio Mannu



PORTO TORRES - Una discesa in canoa e kayak, per riscoprire il rio Mannu e puntare i fari per la sua valorizzazione e tutela ambientale. Il 2 giugno il corso d'acqua, che sfocia nel golfo dell'Asinara nel Comune di Porto Torres, sarà il protagonista della quinta discesa ecologica, organizzata dal Lions club con il patrocinio del Comune di Porto Torres. L'obiettivo della manifestazione è risvegliare l'interesse di tutta la popolazione e stimolare la scoperta di questo gioiello turritano. Almeno trenta sportivi, a bordo di canoe e kayak, percorreranno il corso d'acqua per due chilometri e mezzo, documentando con fotografie e video il percorso, le sue criticità e anche le sue bellezze naturalistiche.



La discesa ecologica del rio Mannu si è tenuta per la prima volta nel 1997 ed è stata un appuntamento fisso sino all'anno duemila. Un lungo iter preparatorio ha accompagnato questa quinta edizione, arrivata quindi a diciotto anni di distanza dall'ultima, e sarà possibile grazie all'impegno del Lions club di Porto Torres, che organizza l'evento, e dei canoisti amici e volontari che hanno eseguito diversi sopralluoghi e coordineranno le attività in acqua.



La quinta discesa ecologica, che sarà gratuita, partirà quindi il 2 giugno alle dieci circa (con raduno a partire dalle 9,30) nella località chiamata del “terzo ponte” del rio Mannu. All'arrivo, previsto alla foce del fiume intorno alle 12, si terrà una cerimonia di consegna delle medaglie celebrative, con la partecipazione anche di Leda Pupa, coordinatrice del governatore del distretto del Lions. PORTO TORRES - Una discesa in canoa e kayak, per riscoprire il rio Mannu e puntare i fari per la sua valorizzazione e tutela ambientale. Il 2 giugno il corso d'acqua, che sfocia nel golfo dell'Asinara nel Comune di Porto Torres, sarà il protagonista della quinta discesa ecologica, organizzata dal Lions club con il patrocinio del Comune di Porto Torres. L'obiettivo della manifestazione è risvegliare l'interesse di tutta la popolazione e stimolare la scoperta di questo gioiello turritano. Almeno trenta sportivi, a bordo di canoe e kayak, percorreranno il corso d'acqua per due chilometri e mezzo, documentando con fotografie e video il percorso, le sue criticità e anche le sue bellezze naturalistiche.La discesa ecologica del rio Mannu si è tenuta per la prima volta nel 1997 ed è stata un appuntamento fisso sino all'anno duemila. Un lungo iter preparatorio ha accompagnato questa quinta edizione, arrivata quindi a diciotto anni di distanza dall'ultima, e sarà possibile grazie all'impegno del Lions club di Porto Torres, che organizza l'evento, e dei canoisti amici e volontari che hanno eseguito diversi sopralluoghi e coordineranno le attività in acqua.La quinta discesa ecologica, che sarà gratuita, partirà quindi il 2 giugno alle dieci circa (con raduno a partire dalle 9,30) nella località chiamata del “terzo ponte” del rio Mannu. All'arrivo, previsto alla foce del fiume intorno alle 12, si terrà una cerimonia di consegna delle medaglie celebrative, con la partecipazione anche di Leda Pupa, coordinatrice del governatore del distretto del Lions.