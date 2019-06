Condividi | M.P. 0:02 Ottava edizione del progetto Asinara Camp National organizzato dalla scuola di immersione “I Sette Mari”che opera sull’isola. La presentazione è in programma venerdì 7 giugno dalle 18 Asinara Camp: sub e natura sull´isola



PORTO TORRES - Ottava edizione del progetto Asinara Camp National organizzato dalla scuola di immersione “I Sette Mari”che opera sull’isola. La presentazione è in programma venerdì 7 giugno dalle 18 presso la nuova sede del Parco Nazionale dell’Asinara, un’occasione per riunire famiglie, allievi vecchi e nuovi, amici e autorità.



Il progetto Asinara Camp National, avvincente e multisensoriale, messo a punto dall’associazione presieduta da Luca Occulto si svolge all’Asinara dal 2012. Si tratta dell’unico campus subacqueo italiano interamente svolto 24 ore su 24 nell’ isola a contatto diretto con la natura. Ogni anno il camp è svolto nei mesi estivi grazie alla collaborazione di tutto lo staff e la dirigenza dell’Ente Parco. Arrivano da tutta Italia i giovani dai 9 ai 17 anni interessati al mare, selezionati per partecipare al progetto.



