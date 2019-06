Sardisti alla conquista di Alghero: immagini

video 30/5/2019 PdS svolta a destra ad Alghero: presentazione Nuovo corso politico per il Partito dei Sardi che ad Alghero, dopo aver fatto parte della Giunta Bruno con l´importante delega alle Finanze, abbraccia le istanze del Centrodestra e sostiene la candidatura del sindaco Mario Conoci in coalizione con altre sette liste. Gavino Tanchis e Maria Ausilia Loddo parlano di nuove istanze per la cittadinanza. Antonio Meloni punta tutto sul rilancio del calcio e dello sport più in generale. Sul Quotidiano di Alghero le immagini della presentazione alla stampa di mercoledì.