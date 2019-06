Condividi | A.S. 12:35 La città deve puntare sui diversi segmenti di mercato turistico. Tra questi, secondo il candidato sindaco del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara, c´è anche quello culturale. La storia e la bellezza artistica della città può essere un nuovo volano per la Riviera del corallo «Patrimonio culturale algherese da valorizzare»



ALGHERO - «Il patrimonio culturale algherese è una ricchezza da tutelare e tramandare alle future generazioni, è l’essenza della nostra storia, costituito da una pluralità valori e tradizioni che sono le radici della nostra identità. E' necessario che all’interno dell’Assessorato alla Cultura sia presente una figura qualificata, che lavori nel mettere a sistema le tante peculiarità che caratterizzano Alghero non solo come rinomata città balneare ma, anche, come città ricca di cultura; sarà un lavoro importante e di sicuro successo economico e di immagine, funzionale alla promozione del territorio».



Questa una delle interessanti proposte presenti nel programma presentato dal candidato sindaco del Movimento 5 stelle per Alghero Roberto Ferrara. Un Ferrara convinto che la sua città debba puntare sui diversi segmenti del mercato turistico. Tra questi, anche quello culturale. Infatti, la storia e la bellezza artistica della città possono essere un nuovo volano per la Riviera del corallo. Il candidato sindaco riconduce gli ambiti connessi alla valorizzazione del patrimonio in cinque macrocategorie: beni e attività culturali; industria culturale (editoria, audiovisivi, multimediale); enogastronomia e produzioni tipiche; produzioni artigiane; architettura e edilizia di riqualificazione, secondo Roberto Ferrara, “queste macrocategorie tenderanno a valorizzare il patrimonio del nostro territorio”.



Diversi gli attori, pubblici e privati, coinvolti nella tutela, nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio, principalmente dal punto di vista finanziario, perché bisogna investire nella conservazione e nella valorizzazione, generando così redditi diretti sotto forma di ricavi da biglietteria e da servizi aggiuntivi. «Abbiamo un importante patrimonio immateriale quale la lingua catalana di Alghero: l'algherese. Diverse associazioni culturali si interessano di divulgare il catalano di Alghero e sarà nostra cura appoggiare questa loro missione incentivando dei percorsi linguistici a iniziare dalla scuola dell'infanzia», promette il candidato sindaco Ferrara (nella foto).