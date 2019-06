Condividi | Red 18:06 La compagine algherese perde 7-6 la finalissima play-off del campionato regionale di serie C2 contro la San Sebastiano Ussana, che centra così la promozione in C1. Per gli algheresi, tripletta di Idili, rete dell´allenatore-giocatore Cossu e, dal dischetto, centri di Todde ed Arru Calcio a 5: si infrange il sogno della Futsal



ALGHERO - La Futsal Alghero perde la finalissima play-off: in C1 va la Futsal San Sebastiano Ussana. Questo il verdetto della finale del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, che i ragazzi della presidentessa Marina Millanta hanno perso allo scadere per 7-6. Amarezza per la sconfitta, ma stagione da incorniciare per la matricola algherese.



PRIMO TEMPO. Pronti via e l’Ussana si porta in vantaggio con Chiabrando, ma i giallorossi agguantano il pari poco dopo con Cossu. Intorno al 10’, uno-due micidiale dell’Ussana che vola sull'1-3 con una doppietta di Piras. La Futsal Alghero recupera lo svantaggio grazie a due rigori trasformati da Todde ed Arru e si va al riposo sul 3-3.



SECONDO TEMPO. Al rientro in campo, Idili regala il vantaggio agli algheresi ed al 40' sigla il 5-3. L'Ussana reagisce, resta provvisoriamente in inferiorità numerica, ma trova il pareggio (5-5) con altre due reti di Piras. Al 25' botta e risposta: nuovo vantaggio Ussana con Chabrando e pareggio giallorosso ancora con Idili. E, all'ultimo minuto, arriva il gol vittoria dei biancoblu firmato da Ledda.