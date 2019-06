Condividi | Red 19:11 Venerdì pomeriggio, vicino all´area commerciale, gli agenti della Squadra Mobile, con i colleghi della Squadra Volanti, durante un´attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne nuorese, sorpreso a cedere marijuana ad un coetaneo Spaccio di droga: un arresto a Nuoro



NUORO – Venerdì pomeriggio, vicino all'area commerciale di Nuoro, gli agenti della Squadra Mobile, con i colleghi della Squadra Volanti, durante un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne nuorese, sorpreso a cedere marijuana ad un coetaneo. Immediatamente, quest'ultimo veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale, trovandolo così in possesso di cinque involucri contenti complessivamente 26,7grammi di marijuana.



Contemporaneamente, gli altri poliziotti procedevano al controllo del 21enne, che tentava di nascondere un pacchetto in un muretto a secco dove, poco prima, si era registrata la cessione della droga. La perquisizione del muretto consentiva di trovare, in un piccolo anfratto, una busta di nylon contenente altri dieci involucri di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 36grammi.



Ad ulteriore riscontro dell'attività di spaccio, il giovane è stato trovato in possesso di 155euro in banconote di vario taglio. Nello stesso muretto, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il dosaggio della droga prima dello smercio. Il 21enne è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il giovane acquirente è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di detenzione. Sabato mattina, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto del 21enne nuorese predisponendo l'immediata liberazione e l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. NUORO – Venerdì pomeriggio, vicino all'area commerciale di Nuoro, gli agenti della Squadra Mobile, con i colleghi della Squadra Volanti, durante un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne nuorese, sorpreso a cedere marijuana ad un coetaneo. Immediatamente, quest'ultimo veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale, trovandolo così in possesso di cinque involucri contenti complessivamente 26,7grammi di marijuana.Contemporaneamente, gli altri poliziotti procedevano al controllo del 21enne, che tentava di nascondere un pacchetto in un muretto a secco dove, poco prima, si era registrata la cessione della droga. La perquisizione del muretto consentiva di trovare, in un piccolo anfratto, una busta di nylon contenente altri dieci involucri di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 36grammi.Ad ulteriore riscontro dell'attività di spaccio, il giovane è stato trovato in possesso di 155euro in banconote di vario taglio. Nello stesso muretto, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il dosaggio della droga prima dello smercio. Il 21enne è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il giovane acquirente è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di detenzione. Sabato mattina, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto del 21enne nuorese predisponendo l'immediata liberazione e l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.