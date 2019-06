Condividi | S.O. 11:05 E´ questa la posizione della direzione cittadina del Psd´Az scaturita nell´ultimo incontro, i cui lavori sono stati coordinati dal segretario cittadino Giuliano Tavera Psd´Az a Solinas: stop vendita Surigheddu



ALGHERO - «Abbiamo chiesto al presidente della Regione Christian Solinas di intervenire e sospendere ogni atto che proponga la vendita di Surigheddu e Mamuntanas. Una richiesta che nasce da valutazioni di merito e dopo una attenta riflessione: un territorio che dispone di aziende agroalimentari di livello nazionale e internazionale come il nostro non può assistere in silenzio, come è avvenuto fino a ora, alla vendita all'asta delle due tenute agrarie senza porsi legittime domande. A cominciare da quella su quali interessi si sta andando a proteggere». E' questa la posizione della direzione cittadina del Psd'Az scaturita nell'ultimo incontro, i cui lavori sono stati coordinati dal segretario cittadino Giuliano Tavera.



«La vocazione del territorio è chiaramente quella turistica

con una forte presenza nelle produzioni agrarie, dalle dimensioni

industriali a quelle tradizionali e cooperative. Il vasto bacino della Nurra algherese ne è l'esempio concreto anche perchè è riuscito, in moltissimi casi, a coniugare il lavoro delle campagne con quello dell'accoglienza e del buon cibo. Una sinergia che si è rivelata vincente. Le potenzialità rappresentate dagli oltre 1.200 ettari di Surigheddu e Mamuntanas debbono essere messe al servizio degli operatori del territorio nel quadro di un progetto generale di sviluppo complessivo che deve prevedere proprio il rafforzamento dell'agroalimentare integrato con il turismo».



«Abbiamo forti perplessità sul fatto che la giunta di centro sinistra appena sconfitta nelle ultime elezioni regionali abbia tenuto conto che in questo territorio sono presenti aziende come la San Giuliano, la Sella & Mosca, la Cantina di Santa Maria La Palma. Ma anche altrettante importanti realtà come l'Accademia Olearia, le Tenute Delogu, l'oleificio Nure, I vigneti delle Tenute Parpinello, piccole cantine e piccoli caseifici e oleifici con produzioni di altissima qualità, un patrimonio enorme di professionalità al quale appare doveroso creare un adeguato supporto come quello rappresentato dalle due aziende agrarie all'asta, in modo da dare a tutti una maggiore capacità produttiva e quindi favorevoli ricadute sul piano economico e occupazionale. Per queste e per altre ragioni abbiamo chiesto al presidente Solinas di impedire che questo rilevante patrimonio terriero vada ad assecondare progettualità lontane dagli interessi del nostro territorio» conclude la direzione locale del Psd'Az.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - «Abbiamo chiesto al presidente della Regione Christian Solinas di intervenire e sospendere ogni atto che proponga la vendita di Surigheddu e Mamuntanas. Una richiesta che nasce da valutazioni di merito e dopo una attenta riflessione: un territorio che dispone di aziende agroalimentari di livello nazionale e internazionale come il nostro non può assistere in silenzio, come è avvenuto fino a ora, alla vendita all'asta delle due tenute agrarie senza porsi legittime domande. A cominciare da quella su quali interessi si sta andando a proteggere». E' questa la posizione della direzione cittadina del Psd'Az scaturita nell'ultimo incontro, i cui lavori sono stati coordinati dal segretario cittadino Giuliano Tavera.«La vocazione del territorio è chiaramente quella turisticacon una forte presenza nelle produzioni agrarie, dalle dimensioniindustriali a quelle tradizionali e cooperative. Il vasto bacino della Nurra algherese ne è l'esempio concreto anche perchè è riuscito, in moltissimi casi, a coniugare il lavoro delle campagne con quello dell'accoglienza e del buon cibo. Una sinergia che si è rivelata vincente. Le potenzialità rappresentate dagli oltre 1.200 ettari di Surigheddu e Mamuntanas debbono essere messe al servizio degli operatori del territorio nel quadro di un progetto generale di sviluppo complessivo che deve prevedere proprio il rafforzamento dell'agroalimentare integrato con il turismo».«Abbiamo forti perplessità sul fatto che la giunta di centro sinistra appena sconfitta nelle ultime elezioni regionali abbia tenuto conto che in questo territorio sono presenti aziende come la San Giuliano, la Sella & Mosca, la Cantina di Santa Maria La Palma. Ma anche altrettante importanti realtà come l'Accademia Olearia, le Tenute Delogu, l'oleificio Nure, I vigneti delle Tenute Parpinello, piccole cantine e piccoli caseifici e oleifici con produzioni di altissima qualità, un patrimonio enorme di professionalità al quale appare doveroso creare un adeguato supporto come quello rappresentato dalle due aziende agrarie all'asta, in modo da dare a tutti una maggiore capacità produttiva e quindi favorevoli ricadute sul piano economico e occupazionale. Per queste e per altre ragioni abbiamo chiesto al presidente Solinas di impedire che questo rilevante patrimonio terriero vada ad assecondare progettualità lontane dagli interessi del nostro territorio» conclude la direzione locale del Psd'Az.Foto d'archivio