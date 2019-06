video Condividi | M.V. 14:55 L´ex Ostello di Fertila, sempre al centro della propaganda politica dell´ultimo anno, si scopre location estremamente ospitale per gli anziani del centro residenziale di Alghero: le immagini dell'open day Una scoperta il Parco degli Anziani



ALGHERO - Un successo, ma soprattutto una lieta scoperta per molti. Il merito è tutto di chi, nell'ultimo anno, ha lavorato in silenzio, con determinazione, per permettere quello che tutti in occasione dell'open day hanno potuto ammirare: una struttura ospitale, curata, perfettamente idonea per accogliere quella fascia di popolazione più avanti con gli anni.



E' l'ex ostello della Gioventù di Fertilia, sempre al centro nell'ultimo anno della propaganda politica, oggi un vero e proprio "parco per gli anziani". La struttura, al centro di numerosi lavori di adeguamento e ammodernamento funzionale in questi mesi, oggi rispetta tutti gli stringenti standard imposti dalla normativa.



La definitiva certificazione circa la qualità della struttura è arrivata qualche settimana fa, in occasione dell'ultima ispezione dei Nas che hanno potuto verbalizzare il rispetto delle norme e la qualità dei locali utilizzati per ospitare il centro anziani algherese. Sabato la struttura ha aperto le porte ai visitatori in occasione della giornata dedicata alle visite esterne. «Un successo» l'unico commento degli addetti ai lavori che preferiscono far parlare con le immagini e la qualità del lavoro.