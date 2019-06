Condividi | Red 19:07 Mercoledì sera, i tre candidati a sindaco per la città di Alghero incontreranno gli studenti del corso di giornalismo “A Scuola di notizie”. Dieci studenti e dieci domande per ogni candidato Alghero: piccoli cronisti coi candidati sindaco



ALGHERO - La politica è per tutti ed a portata di tutti, anche dei più piccoli e se sono giornalisti in erba ancora di più. Mercoledì 5 giugno, alle 17.30, i tre candidati a sindaco per la città di Alghero incontreranno gli studenti del corso di giornalismo “A Scuola di notizie”. Dieci studenti e dieci domande per ogni candidato.



Dalla sostenibilità ambientale alla città a misura di bambino, dalle strutture scolastiche agli spazi dedicati dallo sport ed allo svago, ma anche un maggior coinvolgimento dei più piccoli nella “cosa pubblica”. Il confronto tra i candidati si svolgerà negli spazi del Bicycle cafè, in località Le Bombarde, sede estiva del corso di giornalismo tenuto da Erika Pirina e giunto al quinto anno.



Con l'intervista ai candidati, gli apprendisti giornalisti metteranno alla prova le competenze acquisite durante le lezioni ed appagheranno la giusta curiosità sul clima elettorale che coinvolge la città. L'incontro sarà occasione per chiedere ai candidati un impegno concreto a favore dell'infanzia. Il confronto del Bicycle cafè sarà tra i pochi, aperti al pubblico, calendarizzati durante la campagna elettorale.